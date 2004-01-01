Недорогие потолки
в Москве и Московской области

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Недорогие натяжные потолки в Москве и Московской области

Гарантия
на монтаж потолка
3 года

Гарантия
на полотно
25 лет

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В нашей компании Вы можете заказать дешево

ПВХ потолки ПВХ потолки

Цена: от 90 руб

Сатиновые потолки Сатиновые потолки

Цена: от 90 руб

Матовые потолки Матовые потолки

Цена: от 90 руб

Глянцевые потолки Глянцевые потолки

Цена: от 90 руб

Тканевые потолки Тканевые потолки

Цена: от 700 руб

Двухуровневые потолки Двухуровневые потолки

Цена: от договорная

Декоративные потолки Декоративные потолки

Цена: от 130 руб

C 3D эффектом C 3D эффектом

Цена: от 1100 руб

Некоторые примеры расчетов сметы

Без рекламных уловок и ухищрений предоставим хорошие цены на оригинальные материалы, качественный сервис и монтаж.

Умеем договариваться и идем на встречу.

Глянцевый натяжной потолок MSD премиум
для спальни 12 м2

  • Полотно MSD 12 кв.м. x 190 руб.

    2 280 руб.

  • Монтаж полотна 12 п.м. x 150 руб.

    1 800 руб.

  • Профиль Al по периметру 14 п.м. x 190 руб.

    2 660 руб.

  • Вставка по периметру

    840 руб.

  • Закладная для точ. светильника 6 х 250

    1 500 руб.

  • Монтаж точ. светильника 6 х 100

    600 руб.

  • Cвет. эколо 6х53 6 х 130

    780 руб.

  • Лампа 6х-53-8W 6 х 120

    1 500 руб.

Смета: 11 180 руб.

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Матовый натяжной потолок MSD премиум
для спальни 18 м2.

  • Полотно MSD премиум 18 м2 x 190

    3420 руб.

  • Монтаж полотна 20 х 150

    3000 руб.

  • Профиль по периметру алюминий 16 х 190

    3040 руб.

  • Белая вставка по периметру 16 х 50

    800 руб.

  • Установка люстры 1 x 500

    500 руб.

Смета: 10 760 руб.

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Натяжной сатиновый потолок с фотопечатью 4 м2

  • Фотопечать 4 м2

    3 200 руб.

  • Полотно MSD премиум

    2 000 руб.

  • Вставка

    400 руб.

Смета: 5 600 руб.

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Двухуровневый глянцевый потолок для кухни 6 м2

  • Полотно MSD премиум 6 м2

    3 600 руб.

  • Переход уровня

    6 250 руб.

  • Светильники 6 шт.

    1800 руб.

Смета: 11 650 руб.

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Глянцевый натяжной потолок в холле 10 м2

  • Полотно MSD премиум 10 м2

    6000 руб.

  • Вставка по периметру 13.5

    675 руб.

  • Люстра

    500 руб.

Смета: 7 175 руб.

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Сатиновый потолок MSD премиум с фотопечатью 8 м2

  • Полотно 8 м2

    4 000 руб.

  • Фотопечать 8 м2

    6 400 руб.

  • Вставка по периметру - 12

    600 руб.

Смета: 11 000 руб.

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Парящий потолок в спальню MSD премиум 10м2

  • Полотно 10 м2

    5 000 руб.

  • Профиль по периметру - 12.6

    7 560 руб.

  • Люстра

    500 руб.

  • Светодиодная лента 12.6

    2 520 руб.

Смета: 15 580 руб.

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Глянцевый потолок на кухню 6.5 м2 - 2 цвета

  • Полотно MSD премиум

    3 900 руб.

  • Переход уровня 3 м.п.

    7 500 руб.

  • Светильники 5 шт.

    1 500 руб.

  • Обход вытяжки

    1 000 руб.

Смета: 13 900 руб.

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2-х уровневый потолок мат+глянец. Фигура "Круг"

  • Полотно MSD премиум 6 м2

    3 600 руб.

  • Переход уровня 5 м.п.

    12 500 руб.

  • Окантовка 1 трубы

    350 руб.

  • Установка люстры

    500 руб.

Смета: 16 600 руб.

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Матовый потолок MSD премиум в коридоре 8 м2

  • Полотно MSD премиум 8 м2

    4 000 руб.

  • Вставка по периметру 12 м.

    600 руб.

  • Установка 7 светильников

    2 100 руб.

Смета: 6 700 руб.

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Глянцевый цветной потолок в ванной 5

  • Полотно MSD глянец 5 м2

    3 000 руб.

  • Установка 5 светильников

    1 500 руб.

  • Работа по плитке

    1 800 руб.

Смета: 6 300 руб.

Заказать

Получите предварительную цену Вашего потолка по телефону: +7 (916) 854-20-49

Наша компания осуществляет бесплатный выезд специалиста по замерам по всей Московской области,
который не обязывает к заказу у нас, но поможет Вам определиться с материалом, ценой и ответит на все Ваши вопросы!

Отзывы


Установка натяжных потолков

  • Быстро
  • Чисто
  • Профессионально
  • Недорого

Мы устанавливаем только качественные натяжные потолки по низким ценам от производителя. Сама пленка для натяжного потолка – это экологически чистый сертифицированный материал. Полотно, несмотря на свою легкость и тонкость, очень плотное, крепкое и долговечное. Натяжной потолок невозможно повредить ударом тупых предметов: мяч, пробка от шампанского и т.д. Пленку можно только порезать острыми и режущими предметами, что практически исключено на потолке.

Производство и монтаж натяжных потолков – это единственный вид деятельности нашей компании. У нас большой опыт установки натяжных потолков, поэтому мы делаем это идеально! Осуществим монтаж натяжных потолков по всей Московской области.

Для заказа натяжных потолков, звоните по телефону: +7 (916) 854-20-49

Как заказать натяжной потолок в Гелиас

Звонок или
заявка с сайта
Замер потолка
10-15 минут
Заключение договора
10-15 минут
Производство / доставка потолка 1-2 дня
Монтаж потолка 3-4 часа
Довольный клиент!

Собственное производство натяжных потолков

Компания "Гелиас" располагает собственным производствым цехом натяжных потолков, что позволяет предлагать нашим клиентам качественную продукцию по низким ценам.

Полотно, которое мы используем при производстве натяжных потолков имеет все необходимые сертификаты подтверждающие их безопасность и высокое качество!
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Бесплатный вызов замерщика
+7 (916) 854-20-49
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