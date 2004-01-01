Без рекламных уловок и ухищрений предоставим хорошие цены на оригинальные материалы, качественный сервис и монтаж.
Умеем договариваться и идем на встречу.
Цена: от 90 руб
Цена: от 90 руб
Цена: от 90 руб
Цена: от 90 руб
Цена: от 700 руб
Цена: от договорная
Цена: от 130 руб
Цена: от 1100 руб
Без рекламных уловок и ухищрений предоставим хорошие цены на оригинальные материалы, качественный сервис и монтаж.
Умеем договариваться и идем на встречу.
Полотно MSD 12 кв.м. x 190 руб.2 280 руб.
Монтаж полотна 12 п.м. x 150 руб.1 800 руб.
Профиль Al по периметру 14 п.м. x 190 руб.2 660 руб.
Вставка по периметру840 руб.
Закладная для точ. светильника 6 х 2501 500 руб.
Монтаж точ. светильника 6 х 100600 руб.
Cвет. эколо 6х53 6 х 130780 руб.
Лампа 6х-53-8W 6 х 1201 500 руб.
Смета: 11 180 руб.
Полотно MSD премиум 18 м2 x 1903420 руб.
Монтаж полотна 20 х 1503000 руб.
Профиль по периметру алюминий 16 х 1903040 руб.
Белая вставка по периметру 16 х 50800 руб.
Установка люстры 1 x 500500 руб.
Смета: 10 760 руб.
Фотопечать 4 м23 200 руб.
Полотно MSD премиум2 000 руб.
Вставка400 руб.
Смета: 5 600 руб.
Полотно MSD премиум 6 м23 600 руб.
Переход уровня6 250 руб.
Светильники 6 шт.1800 руб.
Смета: 11 650 руб.
Полотно MSD премиум 10 м26000 руб.
Вставка по периметру 13.5675 руб.
Люстра500 руб.
Смета: 7 175 руб.
Полотно 8 м24 000 руб.
Фотопечать 8 м26 400 руб.
Вставка по периметру - 12600 руб.
Смета: 11 000 руб.
Полотно 10 м25 000 руб.
Профиль по периметру - 12.67 560 руб.
Люстра500 руб.
Светодиодная лента 12.62 520 руб.
Смета: 15 580 руб.
Полотно MSD премиум3 900 руб.
Переход уровня 3 м.п.7 500 руб.
Светильники 5 шт.1 500 руб.
Обход вытяжки1 000 руб.
Смета: 13 900 руб.
Полотно MSD премиум 6 м23 600 руб.
Переход уровня 5 м.п.12 500 руб.
Окантовка 1 трубы350 руб.
Установка люстры500 руб.
Смета: 16 600 руб.
Полотно MSD премиум 8 м24 000 руб.
Вставка по периметру 12 м.600 руб.
Установка 7 светильников2 100 руб.
Смета: 6 700 руб.
Полотно MSD глянец 5 м23 000 руб.
Установка 5 светильников1 500 руб.
Работа по плитке1 800 руб.
Смета: 6 300 руб.
Наша компания осуществляет бесплатный выезд специалиста по замерам по всей Московской области,
который не обязывает к заказу у нас, но поможет Вам определиться с материалом, ценой и ответит на все Ваши вопросы!
Мы устанавливаем только качественные натяжные потолки по низким ценам от производителя. Сама пленка для натяжного потолка – это экологически чистый сертифицированный материал. Полотно, несмотря на свою легкость и тонкость, очень плотное, крепкое и долговечное. Натяжной потолок невозможно повредить ударом тупых предметов: мяч, пробка от шампанского и т.д. Пленку можно только порезать острыми и режущими предметами, что практически исключено на потолке.
Производство и монтаж натяжных потолков – это единственный вид деятельности нашей компании. У нас большой опыт установки натяжных потолков, поэтому мы делаем это идеально! Осуществим монтаж натяжных потолков по всей Московской области.
Собственное производство натяжных потолков
Компания "Гелиас" располагает собственным производствым цехом натяжных потолков, что позволяет предлагать нашим клиентам качественную продукцию по низким ценам.